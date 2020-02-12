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Движение поездов на Таганско-Краснопресненской линии ввели в график после сбоя

Ранее на станции "Рязанский проспект" на короткое время снимали напряжение из-за человека на пути, его оперативно вывели на платформу и возобновили движение

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Специалисты ввели движение поездов на Таганско-Краснопресненской линии Московского метрополитена после сбоя, который произошел из-за находящегося на путях пассажира. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного метро.

Ранее на станции метро "Рязанский проспект" на короткое время снимали напряжение из-за человека на пути. Его оперативно вывели на платформу и возобновили движение. Из-за происшествия несколько поездов также были вынуждены остановиться или снизить скорость для соблюдения интервала.

"Движение поездов на Таганско-Краснопресненской линии ввели в график. Количество пассажиров на платформах соответствует среднему значению для этого времени на этом участке", - сказали в пресс-службе.

Теги
Россия
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