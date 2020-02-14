Движение на серой линии метро Москвы ввели в график после сбоя

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Интервалы движения поездов на Серпуховско-Тимирязевской линии Московского метрополитена восстановлены после сбоя. Об этом сообщили в официальном Twitter столичной подземки.

Как ранее сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, человек упал на рельсы на станции "Менделеевская". 14 февраля, в 16:55, на станции "Менделеевская" на втором пути было снято напряжение для извлечения упавшего.

"Движение поездов на Серпуховско-Тимирязевской линии (9) введено в график", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что нет движения поездов от станции "Владыкино" до станции "Чеховская". В обратном направлении поезда следовали с увеличенным интервалом.