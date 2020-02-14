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Интервалы движения поездов на серой ветке метро Москвы увеличены

Поезда не ходят от станции "Владыкино" до станции "Чеховская"

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Интервалы движения поездов на Серпуховско-Тимирязевской линии Московского метрополитена увеличены из-за пассажира на пути, сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе столичной подземки.

"На северном участке Серпуховско-Тимирязевской линии увеличены интервалы движения поездов из-за пассажира на пути", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что нет движения поездов от станции "Владыкино" до станции "Чеховская". В обратном направлении поезда следуют с увеличенным интервалом.

Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, человек упал на рельсы на станции "Менделеевская". "14 февраля, в 16:55, на станции "Менделеевская" на втором пути снято напряжение для извлечения упавшего с платформы человека", - рассказал собеседник агентства.

В новость были внесены изменения (17:28 время мск) — добавлены подробности по тексту.

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