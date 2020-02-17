Источник: информация о "минировании" больниц в Москве оказалась ложной

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Специалисты экстренных служб проверили больницы, в которые ранее поступили анонимные сообщения с угрозами взрыва, и не нашли взрывоопасных предметов. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

Ранее сообщалось, что около десяти столичных больниц проверяются после сообщений о "минировании". "В настоящее время проверка завершена. Взрывоопасные предметы и взрывчатые вещества не обнаружены. Сообщения о минировании оказались ложными", - сказал собеседник агентства.

Волна "минирований" началась в Москве в ноябре 2019 года. Неизвестные отправляют письма по электронной почте с информацией об угрозах взрыва в судах, школах, торговых центрах, магазинах, вузах. Ни одна из угроз не подтвердилась. ФСБ России сообщала о блокировке двух иностранных ресурсов, с которых поступали тысячи ложных сообщений о "минировании".