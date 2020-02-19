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Интервалы движения поездов на МЦД-2 восстановлены

Ранее из-за поломки состава произошла задержка электричек

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Специалисты восстановили интервалы движения поездов на Московских центральных диаметрах (МЦД), где ранее днем из-за поломки состава произошла задержка электричек. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК).

Ранее днем на участке МДЦ-2 Каланчевская - Тушино пригородный электропоезд остановился по техническим причинам.

"Возможны задержки на участке Каланчевская - Тушино до полного ввода поездов в график. Приносим извинения за доставленные неудобства", - сообщили в пресс-службе.

В пресс-службе Московской железной дороги (МЖД) сообщили ТАСС, что движение восстановлено на Рижском и Курском направлениях и МЦД-2. Пассажирам рекомендуется следить за изменениями в расписании поездов.

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