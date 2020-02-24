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Сообщение о минировании ТЦ "Саларис" в Новой Москве оказалось ложным

Из здания эвакуировали более 1 тыс. человек

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Информация о минировании ТЦ "Саларис" на Киевском шоссе в Новой Москве оказалась ложной. Об этом ТАСС сообщил в понедельник источник в экстренных службах.

"Неизвестный сообщил в администрацию ТЦ "Саларис" об угрозе взрыва. На место происшествия выехали специалисты экстренных служб, провели проверку, но никаких опасных для жизни предметов не нашли", - сказал собеседник агентства. По его словам, в ходе проверки в целях обеспечения безопасности из здания торгового центра эвакуированы более 1 тыс. человек,

Волна "минирований" началась в городах России в ноябре 2019 года. Неизвестные отправляют письма по электронной почте с информацией об угрозах взрыва в судах, школах, торговых центрах, магазинах, вузах. Ни одна угроза не подтвердилась. ФСБ сообщала о блокировке пяти иностранных ресурсов, с которых поступали тысячи ложных сообщений о "минировании".

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