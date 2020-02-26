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Распространение коронавируса нового типа

Власти Москвы сообщили, что к гражданам КНР нет избирательного отношения при проверках

Мониторинг в столице ведут сотрудники метрополитена, "Мосгортранса" совместно с правоохранительными органами и медиками скорой помощи

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Департамент транспорта Москвы заявил об отсутствии дискриминации в отношении граждан КНР при проверке в общественном транспорте в условиях вспышки заболевания, вызванного новым коронавирусом. Как сообщили ТАСС в департаменте, по просьбе сотрудников метрополитена и ГУП "Мосгортранс" проверку проходят все иностранцы, и избирательного отношения к гражданам Китая нет.

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Ранее "Новая газета" опубликовала письма, в которых посольство Китая попросило остановить проверки граждан КНР в общественном транспорте Москвы. В посольстве попросили правительство Москвы не предпринимать чрезмерные меры в отношении граждан республики. Российская сторона неоднократно подчеркивала, что поддерживает Китай в борьбе с эпидемией, а также заявляла о недопустимости дискриминации в отношении китайских граждан.

"Мы проверяем всех, никакого избирательного отношения к гражданам КНР нет", - сказал представитель департамента транспорта Москвы.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил на своем сайте о мерах по предупреждению распространения коронавируса, проводимых в столице. По его словам, для координации деятельности городских и федеральных служб в Москве создан оперативный штаб, в задачу которого входит постоянный мониторинг ситуации и незамедлительное принятие необходимых решений, также под особый контроль взяты гостиницы, общественный транспорт и другие места массового пребывания туристов. Мониторинг ведут сотрудники метрополитена, "Мосгортранса" совместно с правоохранительными органами и медиками скорой помощи. Так, пассажиров с признаками заболевания и тех, кто мог недавно прибыть из КНР, просят предъявить документы, выявляют граждан, которые не прошли двухнедельный карантин, в случае необходимости пассажиру вызывают "скорую" и дают заполнить анкету, которую потом передают в департамент здравоохранения.

О коронавирусе

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены более чем в трех десятках стран, включая Россию. Власти Китая зафиксировали в стране 2715 летальных исходов, выздоровели более 29,7 тыс. человек, число заразившихся за все время распространения вируса превысило 78 тыс.

 

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РоссияРаспространение коронавируса нового типа
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