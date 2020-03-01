Медслужбы Москвы пока не подтверждают наличие коронавируса у пациента в столице

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Окончательный диагноз у пациента, находящегося в инфекционной больнице №1 в Москве с подозрением на коронавирусную инфекцию, еще не установлен, об этом сообщается на сайте департамента здравоохранения Москвы в воскресенье.

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В сообщении департамента говорится, что пациент больницы продолжает проходить комплекс диагностических мероприятий. Его точный диагноз станет известен только после получения результатов исследований. Также там уточнили, что за последние месяцы на наличие коронавируса нового типа в Москве уже проверяли нескольких людей. Но ни у кого из них его не обнаружили.

Ранее в нескольких Telegram-каналах появилась информация, что у пациента инфекционной больницы №1 в Москве выявлено заражение коронавирусной инфекцией.

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены в более чем 50 государствах, включая Россию. По последним данным властей КНР, число жертв нового коронавируса в стране составило 2870 человек, выздоровело около 42 тыс., инфицировано свыше 79,8 тыс.