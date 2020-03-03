Власти Москвы пока не принимали решений об отмене массовых мероприятий из-за коронавируса

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Столичные власти пока не принимали решения об отменах или ограничениях каких-либо запланированных массовых мероприятий в связи с первым подтвержденным случаем заболевания новой коронавирусной инфекцией. Об этом ТАСС сообщил руководитель Департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк.

"Пока нет решения о непроведении каких-либо запланированных мероприятий", - сказал Немерюк.

Ранее в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом сообщили, что завозной из Италии случай заболевания новой коронавирусной инфекцией COVID-2019 2 марта подтвердился у москвича. Заболевание протекает в легкой форме. Как пояснили в штабе, молодой человек заболел 21 февраля, находясь на отдыхе в Италии, он вернулся в Россию 23 февраля, а 27 числа обратился в поликлинику с симптомами ОРВИ, после чего был госпитализирован. Результаты лабораторного обследования выявили коронавирус.