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Распространение коронавируса нового типа

Управление Роспотребнадзора предписало усилить дезинфекционный режим в Москве

Руководители столичных предприятий должны создать условия для соблюдения правил личной гигиены персонала и посетителей, в том числе иметь постоянный запас дезинфицирующих средств, салфеток и масок

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Управление Роспотребнадзора по Москве направило предписания об усилении дезинфекционного режима руководителям транспортных, спортивных и культурно-массовых объектов, гостиниц, торговых центров и сетей, организаций общепита, образовательных и социальных учреждений, здравоохранения, объектов ЖКХ, сообщается на сайте ведомства.

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"Руководителям необходимо создать условия для соблюдения правил личной гигиены персонала предприятий и посетителей, обеспечить кратность проведения уборок с использованием дезинфицирующих средств, проведение обеззараживания воздуха с использованием ультрафиолетовых бактерицидных облучателей закрытого типа (рециркуляторы) в помещениях массового скопления людей, проведение очистки и дезинфекции систем вентиляции и кондиционирования воздуха", - говорится в сообщении.

Кроме того, на всех указанных объектах необходим постоянный запас дезинфицирующих средств и салфеток, одноразовых масок, а также кожных антисептиков для обработки рук.

Ранее в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом сообщили, что завозной из Италии случай заболевания новой коронавирусной инфекцией COVID-2019 2 марта подтвердился у гражданина России. Заболевание протекает в легкой форме. Как пояснили в штабе, молодой человек заболел 21 февраля, находясь на отдыхе в Италии. Он вернулся в Россию 23 февраля, а 27 февраля обратился в поликлинику с симптомами ОРВИ, после чего был госпитализирован. Результаты лабораторного обследования выявили коронавирус.

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухане. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала ее эпидемией с многочисленными очагами и чрезвычайной ситуацией международного масштаба. За пределами Китая больше всего заразившихся в Южной Корее, Иране и Италии. Всего же случаи заражения были выявлены более чем в 70 странах, включая Россию. В Китае, на который приходится основная масса заболевших, зафиксировано почти 3 тыс. летальных исходов, выздоровели почти 50 тыс. человек, число случаев заражения осталось у отметки в 80 тыс. По данным ВОЗ, за пределами КНР число заболевших превысило 10,5 тыс., свыше 160 человек умерли.

Теги
РоссияРаспространение коронавируса нового типа
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