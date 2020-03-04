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Движение поездов Савеловского направления МЖД в область восстановлено

Ранее несколько электричек задерживались из-за заглохшей на переезде в районе станции Лобня фуры

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Железнодорожники восстановили движение поездов Савеловского направления Московской железной дороги в сторону области в штатном режиме после произошедшей утром задержки нескольких электричек из-за заглохшей на переезде фуры. Об этом сообщила пресс-служба МЖД.

"Железнодорожники убрали заглохшую фуру с переезда и восстановили движение поездов Савеловского направления в область в штатном режиме. Для стабилизации движения несколько поездов пустили по укороченному маршруту", - говорится в сообщении.

Движение поездов в сторону области было затруднено в среду утром из-за заглохшей на переезде в районе станции Лобня фуры. На движение поездов МЦД-2 ситуация не повлияла.

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Россия
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