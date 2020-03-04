Школу на 900 мест введут в эксплуатацию к сентябрю в районе Северный

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Образовательное учреждение на 900 мест планируют ввести к 1 сентября в районе Северный. Школа позволит обеспечить учебными местами жителей реновационной застройки, сообщил в среду журналистам начальник управления департамента строительства города Москвы Валерий Кириченко.

"Ввод объекта по адресу: Дмитровское шоссе, владение 167, корпус 14А планируется в этом году. Мы планируем, что уже 1 сентября откроются двери для детей. В здании будут созданы комфортные условия для сотрудников и учащихся", - пояснил Кириченко.

Он добавил, что четырехэтажное здание школы строится по индивидуальному проекту с учетом всех действующих норм потребностей. Планируется оснащение современными инженерными системами, оргтехникой, мебелью и прочим.

"На первом этаже разместится гардероб, игровые для групп продленного дня, рекреации, а также кабинеты первоклассников и многое другое", - уточнил Кириченко. Он добавил, что в 2019 году в рамках застройки района Северный были введены в эксплуатацию три дошкольных учреждения.

Ранее ТАСС сообщал, что до конца 2020 года в Москве в эксплуатацию планируют ввести 15 объектов образования.