Власти Москвы не планируют отменять массовые мероприятия

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Власти Москвы не принимали решений об отмене или ограничении массовых мероприятий, сообщил в среду журналистам руководитель столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

Газета "Коммерсантъ" в тот же день сообщила, что власти столицы якобы обсуждают возможность отмены в городе массовых мероприятий в случае роста числа больных коронавирусом.

"Ничего не планируется отменять, сейчас такие решения не прорабатываются. Город предпринял достаточно серьезные меры, на странице мэра вышла публикация на 10 пунктов, какие меры город предпринимает, сейчас все об этом активно рассказывают", - отметил Немерюк. "Во всех авиаузлах осуществляется контроль за прибывающими пассажирами, москвичами и туристами из стран, где есть вспышки коронавируса", - добавил он.