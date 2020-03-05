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Распространение коронавируса нового типа

Отельеры Москвы фиксируют отток зарубежных туристов на 40-50% из-за коронавируса

Кроме того, отток российских туристов превысил 30%

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Сокращение числа зарубежных туристов на 40-50% фиксируется в гостиничной сфере Москвы с начала года из-за ситуации с пневмонией, вызванной коронавирусом нового типа. Об этом сообщил в четверг на пресс-конференции в ТАСС общественный уполномоченный по вопросам гостиничного бизнеса при бизнес-омбудсмене столицы Игорь Лаврик.

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"У нас в гостиничном бизнесе Москвы произошел отток зарубежных гостей - [он составил] более 40-50%, наших внутренних гостей - более 30%. Финансовые потоки уменьшились - от 30 до 40%", - сказал он, пояснив, что данный спад наблюдается на фоне сообщений о коронавирусе.

Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе ранее в четверг отметила, что объем бронирований россиянами туров на лето упал из-за коронавируса и геополитической напряженности на 20-25%.

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухане. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала ее эпидемией с многочисленными очагами и чрезвычайной ситуацией международного масштаба. За пределами Китая больше всего заразившихся в Южной Корее, Иране и Италии. Всего же случаи заражения были выявлены более чем в 70 странах, включая Россию. В Китае, на который приходится основная масса заболевших, зафиксировано около 3 тыс. летальных исходов, выздоровели более 52 тыс. человек, число случаев заражения осталось у отметки в 80 тыс. По данным ВОЗ, за пределами КНР число заболевших достигло почти 12,7 тыс., свыше 210 человек умерли.

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РоссияРаспространение коронавируса нового типа
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Распространение коронавируса нового типа
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