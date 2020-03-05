Поликлиники в Москве переведут на усиленный режим

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Врачи в Москве будут готовы к тому, чтобы принимать пациентов, прилетевших из стран с неблагоприятной ситуацией по коронавирусу, в связи с этим поликлиники переведут на усиленный режим работы. Об этом в четверг сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Поликлиники также переводятся на особый режим работы. Врачи будут ориентированы на прием на дому пациентов с признаками ОРВИ, прилетевших из стран с неблагополучной эпидемиологической ситуацией, и пожилых людей. Выездная служба поликлиник будет усилена за счет городских служб", - сказала Ракова.

По ее словам, введение режима повышенной готовности позволит также обеспечить режим безопасной самоизоляции для тех, кто вернулся из стран с неблагополучной эпидемиологической ситуацией (Китай, Южная Корея, Иран, Италия, Испания, Франция, Германия и некоторые другие страны). Для этого прилетевшему необходимо позвонить по телефону горячей линии департамента здравоохранения города Москвы 8-495-870-45-09, сообщить о прибытии на территорию Москвы и оформить больничный лист. Его доставит курьер в течение двух дней.