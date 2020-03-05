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Распространение коронавируса нового типа

Поликлиники в Москве переведут на усиленный режим

Как сообщила заммэра столицы Анастасия Ракова, врачи будут ориентированы на прием на дому пациентов с признаками ОРВИ, прилетевших из стран с неблагополучной эпидемиологической ситуацией

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Врачи в Москве будут готовы к тому, чтобы принимать пациентов, прилетевших из стран с неблагоприятной ситуацией по коронавирусу, в связи с этим поликлиники переведут на усиленный режим работы. Об этом в четверг сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

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"Поликлиники также переводятся на особый режим работы. Врачи будут ориентированы на прием на дому пациентов с признаками ОРВИ, прилетевших из стран с неблагополучной эпидемиологической ситуацией, и пожилых людей. Выездная служба поликлиник будет усилена за счет городских служб", - сказала Ракова.

По ее словам, введение режима повышенной готовности позволит также обеспечить режим безопасной самоизоляции для тех, кто вернулся из стран с неблагополучной эпидемиологической ситуацией (Китай, Южная Корея, Иран, Италия, Испания, Франция, Германия и некоторые другие страны). Для этого прилетевшему необходимо позвонить по телефону горячей линии департамента здравоохранения города Москвы 8-495-870-45-09, сообщить о прибытии на территорию Москвы и оформить больничный лист. Его доставит курьер в течение двух дней.

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"Все вы прекрасно знаете, что ИКБ-1 находится в реконструкции. Мы уже приступили к строительству нового современного корпуса. Поэтому, чтобы сформировать сейчас потенциально возможные дополнительные мощности, мэром были давно поручение строительном блоку обеспечить подготовку объектов быстроразвертываемой инфекционной больницы из быстровозводимых конструкций. Место и объем будет уточнен позже", - добавила Ракова.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в целях активизации работы по предотвращению распространения заболевания им принято решение о введении в городе режима повышенной готовности для городских служб - амбулаторного и стационарного звеньев здравоохранения, городского хозяйства, транспорта. Будут усилены требования по проведению профилактических осмотров и контролю за гражданами, прибывающими из стран с неблагоприятной ситуацией по коронавирусной инфекции. Собянин заявил, что власти будут подробно информировать москвичей о проводимых мероприятиях и складывающейся ситуации.

Теги
РоссияРаспространение коронавируса нового типа
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