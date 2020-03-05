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Распространение коронавируса нового типа

Что входит в план мэрии Москвы по борьбе с коронавирусом. Главное

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© Валерий Шарифулин/ТАСС

В Москве ввели режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавируса. Основные положения указа, который подписал мэр города Сергей Собянин, - в материале ТАСС.

Согласно документу, жители города должны:

  • Сообщать о возвращении из стран, где зафиксирован коронавирус, датах пребывания на указанных территориях, на горячую линию по телефону +7 (495) 870-45-09. 
  • При появлении первых респираторных симптомов обратиться за медпомощью на дому.
  • Соблюдать режим изоляции на дому.
  • Прибывшие из Китая, Республики Корея, Италии, Ирана, Франции, Германии, Испании и других государств с неблагополучной ситуацией должны будут провести в изоляции на дому 14 дней.

Работодателям предписано:

  • Обеспечить измерение температуры сотрудников на рабочих местах, тех, у кого она повышена, в обязательном порядке отстранять.
  • Оказывать работникам содействие в обеспечении соблюдения режима самоизоляции на дому.
  • Незамедлительно представлять информацию о всех контактах заболевшего новой коронавирусной инфекцией по официальному запросу.

Департаменту здравоохранения: 

  • Обеспечить возможность оформления листков нетрудоспособности дистанционно.
  • Обеспечить готовность медорганизаций к приему и оперативному оказанию помощи больным с респираторными симптомами и пациентам старше 60 лет, отбор биологического материала для исследования на новую коронавирусную инфекцию.

Кроме того, оперативный штаб Москвы по борьбе с коронавирусом переводится в круглосуточный режим работы.

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Распространение коронавируса нового типа
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