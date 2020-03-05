Что входит в план мэрии Москвы по борьбе с коронавирусом. Главное

В Москве ввели режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавируса. Основные положения указа, который подписал мэр города Сергей Собянин, - в материале ТАСС.

Согласно документу, жители города должны:

Сообщать о возвращении из стран, где зафиксирован коронавирус, датах пребывания на указанных территориях, на горячую линию по телефону +7 (495) 870-45-09.

При появлении первых респираторных симптомов обратиться за медпомощью на дому.

Соблюдать режим изоляции на дому.

Прибывшие из Китая, Республики Корея, Италии, Ирана, Франции, Германии, Испании и других государств с неблагополучной ситуацией должны будут провести в изоляции на дому 14 дней.

Работодателям предписано:

Обеспечить измерение температуры сотрудников на рабочих местах, тех, у кого она повышена, в обязательном порядке отстранять.

Оказывать работникам содействие в обеспечении соблюдения режима самоизоляции на дому.

Незамедлительно представлять информацию о всех контактах заболевшего новой коронавирусной инфекцией по официальному запросу.

Департаменту здравоохранения:

Обеспечить возможность оформления листков нетрудоспособности дистанционно.

Обеспечить готовность медорганизаций к приему и оперативному оказанию помощи больным с респираторными симптомами и пациентам старше 60 лет, отбор биологического материала для исследования на новую коронавирусную инфекцию.

Кроме того, оперативный штаб Москвы по борьбе с коронавирусом переводится в круглосуточный режим работы.