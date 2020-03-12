В Москве создали систему контроля мигрантов, исключающую "резиновые гостиницы"

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Москва первой в стране создала удобную систему постановки иностранцев на миграционный учет, исключающую появление так называемых резиновых гостиниц. Об этом в интервью ТАСС рассказал прокурор столицы Денис Попов. По его словам, принятый комплекс мер позволил обеспечить постановку иностранцев на миграционный учет день в день.

"Принятый прокуратурой города комплекс мер позволил обеспечить постановку иностранцев на миграционный учет день в день, а также ликвидировать фиктивную составляющую этого процесса", - сказал он.

По словам Попова, ранее регистрация иностранцев по месту пребывания в 129 отделениях по вопросам миграции иногда занимала до полугода из-за недостатка сотрудников. С 2018 года правительство Москвы впервые запустило информационную систему, позволяющую сотрудникам гостиниц, хостелов, общежитий дистанционно регистрировать приезжающих иностранцев. К середине прошлого года ключи доступа к ней были выданы почти 1,5 тыс. представителям гостиничного бизнеса, за прошлый год дистанционно, без необходимости посещать отделения полиции, на учет были поставлены 3,6 млн иностранцев, отметил прокурор.

Попов рассказал, что прокуратура приняла активное участие в выстраивании четко действующей системы миграционного контроля - в сентябре прошлого года прокуроры проверили сведения от подключенных гостиниц и общежитий. Слабым местом оказалась возможность фиктивной постановки на учет. "Самый массовый случай выявлен в районе Люблино, где в нежилых помещениях на улице 40-летия Октября на 400 спальных местах в течение трех месяцев было зарегистрировано свыше 80 тыс. человек. А проверка изъятого там серверного оборудования выявила, что с регистрацией по этому адресу с октября 2018 года по май 2019 года на территории города находилось почти 170 тыс. нелегалов", - сказал прокурор.

После проверки прокуратуры все они были сняты с учета, возбудили уголовное дело о фиктивной постановке на учет. А саму систему по настоянию прокуратуры доработали, исключив возможность фиктивной постановки на учет недобросовестными представителями гостиничного бизнеса. "В программу внесен фильтр, который не позволяет регистрировать больше иностранцев, чем можно разместить фактически", - пояснил Денис Попов.

Он отметил, что система оперативного получения данных о приезжих помогает усовершенствовать миграционный контроль, а также надзор прокуратуры в этой сфере. Прокурор города пояснил, что только по официальным данным, в столицу в 2019 году по миграционным картам прибыло на 1 млн иностранцев больше, чем годом ранее (всего - 4,5 млн человек).