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В Москве вновь задействовали телеэфир как систему оповещения о сильном ветре

В Москве и области ветер уже повалил более 70 деревьев

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Телеканалы в Москве в пятницу вновь задействовали как систему оповещения населения об угрозе чрезвычайной ситуации, в столице до 21:00 сохранится ветер до 25 м/с.

В четверг управления МЧС по Москве и Московской области распространили экстренные предупреждения о сильном ветре, порывы которого могут достигать 25 м/с.

В эфире телеканала "Россия-24" появилось предупреждение со звуковым сопровождением со следующим текстом: "Внимание! Ожидается очень сильный ветер с порывами до 25 м/с. Не укрывайтесь и не паркуйтесь под деревьями и шаткими конструкциями. Будьте внимательны и осторожны".

В Москве и области ветер уже повалил более 70 деревьев, что привело к повреждению порядка 20 машин.

Впервые телеканалы задействовали в Москве как систему оповещения об угрозе ЧС 8 августа 2019 года, когда также прогнозировался шквалистый ветер. Система оповещения, к которой относится и телеэфир, может быть задействована по решению руководства региональных властей в случае угрозы ЧС. Источником ЧС может стать ветер с порывами от 25 м/с.

Теги
Россия
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Сильный ветер в Москве и области повалил более 70 деревьев
Порывы ветра могут достигать 25 м/с
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