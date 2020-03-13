Сильный ветер в Москве и области повалил около 70 деревьев

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Сильный ветер повалил в Москве и Подмосковье около 70 деревьев, в результате повреждено около полутора десятков машин. Об этом ТАСС сообщили в пятницу в экстренных службах.

В четверг главные управления МЧС по Москве и Московской области распространили экстренные предупреждения о сильном ветре, порывы которого могут достигать 25 м/с.

"В Москве сильным ветром повалено уже более 15 деревьев, повреждено порядка пяти машин. В Подмосковье повалено свыше 50 деревьев, в результате чего повреждено 12 автомобилей", - сказал собеседник агентства. Кроме того, произошел обрыв пяти линий электропередачи, три из них уже восстановлены. Пострадавших нет.

Сильный ветер сохранится в Московском регионе до 21:00.