Московские театры не наблюдают панику среди зрителей в связи с коронавирусом

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Распространение коронавируса вводит зрителей московских театров в беспокойство, однако критичного сокращения посещаемости спектаклей не наблюдается. Об этом ТАСС рассказали опрошенные представители столичных площадок.

"Мы не поддаемся панике, вызванной коронавирусом, и не закрываем театр. МХАТ им. Горького продолжает показывать спектакли, готовим к выпуску премьеры, на открытых сценах идут лекции и мастер-классы", - рассказал художественный руководитель театра Эдуард Бояков.

Как отметила пресс-атташе Театра Олега Табакова Ольга Андрейкина, Министерство культуры РФ не направляло указаний по прекращению деятельности из-за коронавируса. "Работаем в штатном режиме. Массовой сдачи билетов нет. Никакой паники не наблюдается", - сказала она.

Пресс-секретарь Театра на Таганке Егор Хлыстов подчеркнул, что российские театры находятся в более выгодной позиции, нежели европейские, где местные власти ставят более жесткие ограничения по посещаемости. "Пока нет угрозы театрам, в том числе Театру на Таганке, что они будут вынуждены закрыть свой сезон, тем самым подвергнуть риску выполнение госзадания", - считает он.

Посещаемость театров для детей

Несколько с иной ситуацией столкнулись театры, ориентированные на юного зрителя, так как Департамент образования Москвы рекомендовал школам отменить массовые мероприятия. "Конечно, изменилась посещаемость, - поделилась с ТАСС директор Российского