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Распространение коронавируса нового типа

Московские театры не наблюдают панику среди зрителей в связи с коронавирусом

Снижение посещаемости зафиксировали только в театрах, ориентированных но юных зрителей

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Распространение коронавируса вводит зрителей московских театров в беспокойство, однако критичного сокращения посещаемости спектаклей не наблюдается. Об этом ТАСС рассказали опрошенные представители столичных площадок.

"Мы не поддаемся панике, вызванной коронавирусом, и не закрываем театр. МХАТ им. Горького продолжает показывать спектакли, готовим к выпуску премьеры, на открытых сценах идут лекции и мастер-классы", - рассказал художественный руководитель театра Эдуард Бояков.

Как отметила пресс-атташе Театра Олега Табакова Ольга Андрейкина, Министерство культуры РФ не направляло указаний по прекращению деятельности из-за коронавируса. "Работаем в штатном режиме. Массовой сдачи билетов нет. Никакой паники не наблюдается", - сказала она.

Пресс-секретарь Театра на Таганке Егор Хлыстов подчеркнул, что российские театры находятся в более выгодной позиции, нежели европейские, где местные власти ставят более жесткие ограничения по посещаемости. "Пока нет угрозы театрам, в том числе Театру на Таганке, что они будут вынуждены закрыть свой сезон, тем самым подвергнуть риску выполнение госзадания", - считает он.

Посещаемость театров для детей

Несколько с иной ситуацией столкнулись театры, ориентированные на юного зрителя, так как Департамент образования Москвы рекомендовал школам отменить массовые мероприятия. "Конечно, изменилась посещаемость, - поделилась с ТАСС директор Российского

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Академического молодежного театра (РАМТ) Софья Апфельбаум. - Львиная доля нашего репертуара ориентирована на детей и подростков. Мы осознаем, что к нам в театр приходит много школьных групп".

Директор РАМТ рассказала, что билеты в театр сдают, что для него очень чувствительно. "Март - месяц каникул, и у нас на каникулярные спектакли есть отказы. Но мы со своей стороны ничего не отменяем, играем все спектакли", - заверила она, добавив, что театр будет работать, даже если зал будет заполнен наполовину.

В аналогичной ситуации оказался и Театр им. Образцова. "Посещаемость снижается из-за того, что рекомендовали не ходить школьникам. Школьных групп нет, но зрители все равно приходят", - отметила пресс-секретарь театра Мария Третьякова.

Все опрошенные ТАСС представители театров подчеркнули, что особое внимание уделяют выполнению мер безопасности, установленных Роспотребнадзором. "Мы заботимся обо всех, кто приходит в МХАТ им. Горького - на входе и на этажах установлены диспенсеры с антисептическим гелем, запасы которого постоянно пополняются, все ручки в театре обрабатывают обеззараживающим средством, в театре постоянно работает медпункт, и днем и вечером, а на каждом спектакле дежурит медицинский персонал, готовый в любой момент провести обследование и оказать помощь", - рассказал Бояков.

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РоссияРаспространение коронавируса нового типа
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