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Информация о минировании ТЦ и судов в Москве и Подмосковье оказалась ложной

Сотрудники экстренных служб не обнаружили опасных предметов

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Информация о взрывных устройствах, заложенных в судах, и на ряде объектов инфраструктуры в Москве и Московской области, не подтвердилась. Об этом ТАСС в пятницу сообщил источник в правоохранительных органах.

"Экстренные службы проверили все объекты, в администрацию которых поступили письма по электронной почте с угрозами взрыва. Нигде опасных для жизни предметов найдено не было", - сказал собеседник агентства.

В пятницу неизвестные сообщили о минировании Басманного, Коптевского, Головинского, Кунцевского, Лефортовского, Чертановского, Зеленоградского, Измайловского, Щербинского и Савеловского судов. Аналогичные сообщения поступили в администрацию ТЦ "Вегас" в подмосковном Красногорске, "Белая дача" в Котельниках и "Рио", расположенном в Коломне. Также поступала информация о "минировании" ТЦ "Вегас" и "Чайна таун" в Ленинском городском округе.

Волна "минирований" началась в городах России в ноябре 2019 года. Неизвестные отправляют письма по электронной почте с информацией об угрозах взрыва в судах, школах, торговых центрах, магазинах, вузах. Ни одна угроза не подтвердилась. ФСБ России сообщала о блокировке пяти иностранных ресурсов, с которых поступали тысячи ложных сообщений о "минировании".

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