Корпус роддома в Москве переоборудуют для приема тяжелых больных с коронавирусом

"В адрес департамента здравоохранения Москвы поступило обращение от имени коллектива родильного корпуса ГКБ им. В.П. Демихова с предложением, учитывая сегодняшнюю сложную эпидемиологическую ситуацию по коронавирусу, перепрофилировать корпус. Коллектив предлагает обеспечить размещение пациентов с тяжелым течением болезни и осложнениями, вызванными коронавирусной инфекцией. <...> Инициатива врачей восьмого роддома начать прием инфекционных больных с пневмонией поддержана депздравом", - сообщили журналистам в субботу в пресс-службе департамента.

Отмечается, что всем пациенткам роддома оказана высококвалифицированная медицинская помощь. Большинство женщин были выписаны, остальные переведены в ближайшие роддома в соответствии с их пожеланиями и выбором. Все они находятся под личным контролем главного акушера-гинеколога Москвы, все пациентки получат консультацию или пройдут обследование на базе лучших акушерских стационаров Москвы. До этого момента в роддоме оставались свободными более 40% акушерских коек.

"Отдельно стоящее здание роддома №8 отвечает всем требованиям по оказанию качественной медицинской помощи всем пациентам без угрозы распространения вирусных инфекций. Кроме того, штат медицинского персонала будет усилен специалистами пульмонологами и терапевтами. Это вынужденная временная мера, принятая на период, пока эпидемиологическая ситуация в городе не стабилизируется", - добавили в пресс-службе.