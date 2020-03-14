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Распространение коронавируса нового типа

Корпус роддома в Москве переоборудуют для приема тяжелых больных с коронавирусом

Пациенток либо выписали, либо перевели в ближайшие роддома в соответствии с их пожеланиями

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Корпус московского роддома номер 8 (ГКБ им. В.П. Демихова) перепрофилируют для приема тяжелых больных с коронавирусом, соответствующее предложение коллектива медучреждения поддержал столичный департамент здравоохранения.

"В адрес департамента здравоохранения Москвы поступило обращение от имени коллектива родильного корпуса ГКБ им. В.П. Демихова с предложением, учитывая сегодняшнюю сложную эпидемиологическую ситуацию по коронавирусу, перепрофилировать корпус. Коллектив предлагает обеспечить размещение пациентов с тяжелым течением болезни и осложнениями, вызванными коронавирусной инфекцией. <...> Инициатива врачей восьмого роддома начать прием инфекционных больных с пневмонией поддержана депздравом", - сообщили журналистам в субботу в пресс-службе департамента.

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Отмечается, что всем пациенткам роддома оказана высококвалифицированная медицинская помощь. Большинство женщин были выписаны, остальные переведены в ближайшие роддома в соответствии с их пожеланиями и выбором. Все они находятся под личным контролем главного акушера-гинеколога Москвы, все пациентки получат консультацию или пройдут обследование на базе лучших акушерских стационаров Москвы. До этого момента в роддоме оставались свободными более 40% акушерских коек.

"Отдельно стоящее здание роддома №8 отвечает всем требованиям по оказанию качественной медицинской помощи всем пациентам без угрозы распространения вирусных инфекций. Кроме того, штат медицинского персонала будет усилен специалистами пульмонологами и терапевтами. Это вынужденная временная мера, принятая на период, пока эпидемиологическая ситуация в городе не стабилизируется", - добавили в пресс-службе.

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РоссияРаспространение коронавируса нового типа
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