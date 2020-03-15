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Снегопад и гололед не осложнил движение транспорта в Москве

Пробки на столичных дорогах оцениваются в 3 балла

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Прошедший ночью снегопад и гололедица не повлекли осложнений на дорогах Москвы в воскресенье. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного Центра организации дорожного движения.

"В настоящий момент пробки на дорогах оцениваются в 3 балла, в целом движение нормальное. Аварий немного. Местами еще сохраняется гололед", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что на данный момент есть только одно значимое ДТП в столице - на внешней стороне 97 км МКАД, где один человек погиб и один пострадал в результате аварии двух транспортных средств. Власти призвали водителей в связи с погодными условиями быть аккуратнее за рулем.

Как сообщалось, в связи с гололедицей и порывистым ветром синоптики объявили о желтом уровне опасности в Москве и Московском регионе до утра понедельника.

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Россия
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