Грузовик столкнулся с легковушкой на МКАД

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. ДТП произошло в районе 97-го км МКАД, сообщили ТАСС в воскресенье в пресс-службе столичного управления ГИБДД.

"В 13:00 мск на внешней стороне 97-го км МКАД столкнулись легковое и грузовое транспортные средства. По предварительным данным, пострадал водитель легковушки. Движение ограничено", - сказали в ведомстве.

Как уточнили в пресс-службе городского департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности, пострадали два человека. Одного из них с места ДТП забрал вертолет Московского авиационного центра. "До больницы его сопровождает авиамедицинская бригада, которая поддерживает и контролирует состояние пострадавшего", - добавили в пресс-службе.