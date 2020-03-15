{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Грузовик столкнулся с легковушкой на МКАД

Движение на участке дороги, где произошло ДТП, затруднено

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. ДТП произошло в районе 97-го км МКАД, сообщили ТАСС в воскресенье в пресс-службе столичного управления ГИБДД.

"В 13:00 мск на внешней стороне 97-го км МКАД столкнулись легковое и грузовое транспортные средства. По предварительным данным, пострадал водитель легковушки. Движение ограничено", - сказали в ведомстве.

Как уточнили в пресс-службе городского департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности, пострадали два человека. Одного из них с места ДТП забрал вертолет Московского авиационного центра. "До больницы его сопровождает авиамедицинская бригада, которая поддерживает и контролирует состояние пострадавшего", - добавили в пресс-службе.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Снегопад и гололед не осложнил движение транспорта в Москве
Пробки на столичных дорогах оцениваются в 3 балла
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС