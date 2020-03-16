Кассиры московского метро стали работать в перчатках на фоне ситуации с коронавирусом

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Кассиры московского метрополитена начали работать в одноразовых перчатках. Такие меры были приняты для снижения риска заражения коронавирусом, сообщила в понедельник журналистам заместитель начальника метрополитена по развитию клиентских сервисов и работе с пассажирами Юлия Темникова

"Для того, чтобы снизить риск заражения вирусом, мы обеспечили наших кассиров дезинфицирующими средствами для рук, а также с сегодняшнего дня мы начали раздавать им одноразовые перчатки. Сейчас у нас в штате более 3,7 тыс. кассиров", - сказала Темникова.

Она добавила, что специалисты столичного метрополитена регулярно проводят профилактическую обработку всех поверхностей. "Это касается и автоматов по продаже билетов. Мы их дезинфицируем раз в час. Такую же обработку проходят вагоны и эскалаторы", - сказала Темникова.

Ранее ТАСС сообщал, что всем пассажирам московского метро стали дистанционно измерять температуру.