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Распространение коронавируса нового типа

Кассиры московского метро стали работать в перчатках на фоне ситуации с коронавирусом

Кроме того, специалисты метрополитена регулярно проводят профилактическую обработку всех поверхностей

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Кассиры московского метрополитена начали работать в одноразовых перчатках. Такие меры были приняты для снижения риска заражения коронавирусом, сообщила в понедельник журналистам заместитель начальника метрополитена по развитию клиентских сервисов и работе с пассажирами Юлия Темникова

"Для того, чтобы снизить риск заражения вирусом, мы обеспечили наших кассиров дезинфицирующими средствами для рук, а также с сегодняшнего дня мы начали раздавать им одноразовые перчатки. Сейчас у нас в штате более 3,7 тыс. кассиров", - сказала Темникова.

Она добавила, что специалисты столичного метрополитена регулярно проводят профилактическую обработку всех поверхностей. "Это касается и автоматов по продаже билетов. Мы их дезинфицируем раз в час. Такую же обработку проходят вагоны и эскалаторы", - сказала Темникова.

Ранее ТАСС сообщал, что всем пассажирам московского метро стали дистанционно измерять температуру.

 

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