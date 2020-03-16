Ректор МГУ отменил все публичные мероприятия в вузе

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Ректор Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова Виктор Садовничий отменил все публичные мероприятия в вузе в целях профилактики распространения коронавируса, также введены ограничения по проходу в МГУ, следует из приказа, имеющегося в распоряжении ТАСС.

"Руководителям структурных подразделений Московского университета под персональную ответственность приостановить проведение всех запланированных публичных мероприятий до особого распоряжения", - сообщается в документе.

Ранее Садовничий подписал приказ, разрешающий студентам перейти на дистанционное обучение с 17 марта.

Ранее также Минобрнауки РФ рекомендовало вузам с 16 марта перейти на дистанционное обучение в целях профилактики коронавируса. Руководителям научных и образовательных организаций поручено взять на особый контроль реализацию санитарно-противоэпидемических мероприятий, включая организацию замеров температуры на входе в учреждения.