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Распространение коронавируса нового типа

Власти Москвы расширили список стран, вернувшись из которых нужно пройти карантин

Требование о прохождении режима самоизоляции на дому в течение 14 дней распространяется на граждан, прибывающих из США, Великобритании, государств Европейского Союза, Украины, Белоруссии и всех государств Европы, не входящих в ЕС

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Список стран, вернувшись из которых в Москву, люди должны самоизолироваться на 14 дней, превысил 70 государств. Уйти на карантин теперь должны те, кто вернулся из США, Белоруссии, Украины и государств на территории Европы, сообщил в своем блоге в понедельник мэр Москвы Сергей Собянин.

Ранее в список стран, после которых требуется самоизоляция, входили Китай, Южная Корея, Италия, Франция, Германия, Испания и Иран.

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"Требование о прохождении режима самоизоляции на дому в течение 14 дней распространяется на граждан, прибывающих из США, Великобритании, государств Европейского Союза, Украины, Белоруссии и всех государств Европы, не входящих в ЕС, а также совместно проживающих с ними лиц", - написал Собянин.

Согласно открытым источникам, всего в Европе расположено 65 стран. Таким образом, гражданам, вернувшимся в Россию, из 71 вышеперечисленной страны, необходимо самоизолироваться на 14 дней. В свою очередь, на горячей линии департамента здравоохранения оператор уточнил ТАСС, что самоизолироваться и позвонить в кол-центр должны все люди, вернувшиеся из стран, где зафиксирована новая коронавирусная инфекция.

Так, 5 марта в Москве перевели в режим повышенной готовности поликлиники, больницы, комплекс жилищно-коммунального хозяйства, транспортный комплекс и другие службы города. Тем, кто приезжает из стран с неблагополучной эпидемической ситуацией, необходимо по прибытии находиться в режиме домашней изоляции. Если возникнут симптомы ОРВИ, следует вызвать врачей на дом. С 16 марта в Москве вводится свободное посещение школ и детских садов. Кроме того, до 10 апреля запрещено проведение массовых мероприятий с участием более 50 человек.

Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась примерно на 130 стран и была 11 марта признана Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 160 тыс. человек, более 6 тыс. умерли. Количество случаев заражения коронавирусом в России выросло с 63 до 93 за последние сутки. В Москве было зафиксировано 53 случая заражения новой коронавирусной инфекцией.

 

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Собянин, Сергей СеменовичРоссияРаспространение коронавируса нового типа
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