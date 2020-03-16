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Посещение некоторых экспозиций на ВДНХ ограничат до 12 апреля

Стоимость купленных посетителями билетов будет возвращена

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Выставки проекта "Россия - моя история" на территории ВДНХ будут закрыты для посещения с 17 марта до 12 апреля в связи с принятыми мерами по профилактике распространения коронавируса. Соответствующее решение приняли организаторы, сообщает пресс-служба проекта.

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"Принято решение о приостановке работы экспозиций московского парка с 17 марта по 12 апреля текущего года", - говорится в сообщении.

Отмечается, что стоимость купленных посетителями билетов будет возвращена без необходимости запроса со стороны покупателя. "А за теми, кто уже забронировал даты и время будут закреплены экскурсионные квоты, воспользоваться которыми можно будет в любое удобное время после открытия", - отметили в пресс-службе, добавив, что также будут перенесены даты всех запланированных мероприятий.

Проект "Россия - моя история" является одним из самых посещаемых павильонов на ВДНХ: с начала года посетителями проекта стали почти 500 тыс. человек.

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