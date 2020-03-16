Кремлевский дворец отменил концерты до 10 апреля из-за коронавируса

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Государственный Кремлевский дворец (ГКД) откажется от проведения запланированных до 10 апреля мероприятий в рамках мер по борьбе с распространением коронавируса в Москве. Об этом сообщил ТАСС в понедельник пресс-секретарь ГКД Константин Ярошевский.

На этот период в Кремлевском дворце были запланированы гастроли франкоязычной постановки "Дон Жуан", концерты Мирей Матье и Тото Кутуньо, показы балетов "Лебединое озеро" и "Фигаро" и другие мероприятия.

"Государственный Кремлевский дворец временно приостанавливает проведение мероприятий. Мюзикл "Дон Жуан" будет перенесен на январские даты. Другие мероприятия также будут перенесены, либо отменены вовсе", - сообщил собеседник агентства.

Как уточнили в пресс-службе организатора, московские показы франко-канадского мюзикла "Дон Жуан" на французском языке пройдут с 12 по 22 января 2021 года, приобретенные билеты будут действительны. Спектакли театра "Кремлевский балет" перенесены на новые даты в июне и июле.

Ограничения

Мэр столицы Сергей Собянин в понедельник подписал приказ о введении дополнительных ограничений в городе в связи с ростом количества случаев заражения коронавирусом. В частности, запрещается проведение любых досуговых мероприятий с участием граждан в сфере культуры, физической культуры и спорта, выставочной, развлекательной и просветительской деятельности на открытом воздухе с любой численностью участников, а в помещениях - с числом участников более 50 человек единовременно. Запрет будет действовать до 10 апреля 2020 года.

Об отмене концертов и других мероприятий до 10 апреля включительно сообщило также руководство концертного зала "Зарядье". Запланированный на 21 марта концерт Егора Крида во дворце спорта "Мегаспорт" перенесен на 18 апреля.

Как сообщила ТАСС пресс-секретарь управляющего делами президента РФ Елена Крылова, "переносятся все концерты и гастрольные выступления ансамбля "Березка" в связи с указанием мэра Москвы, руководителя рабочей группы Госсовета Сергея Собянина.

Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась более чем на 130 стран и была 11 марта признана Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 170 тыс. человек, более 6 тыс. умерли. По данным оперативного штаба, в России зарегистрировано 93 случая инфицирования.

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