Парк "Остров мечты" в Москве закроется до 10 апреля из-за ситуации с коронавирусом

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Крупнейший в Европе крытый тематический парк "Остров мечты" в Москве закроется до 10 апреля в связи с ситуацией с коронавирусом. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе парка в понедельник.
Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин попросил во всех регионах страны сократить количество массовых развлекательных, спортивных и деловых мероприятий в связи с распространением коронавируса нового типа, а мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о запрете проведения до 10 апреля массовых мероприятий в зданиях с числом участников более 50 человек, а на открытом воздухе - с любым числом участников.
"Остров Мечты" встает на сторону мер предосторожности, введенных в России и мире. В связи с профилактикой коронавируса парк "Остров мечты" приостановит свою работу с 17 марта по 10 апреля 2020 года", - сказали в пресс-службе.
Там уточнили, что в этот период будет закрыт весь комплекс: тематический парк развлечений, городской променад и ландшафтный парк. Как отметил председатель совета директоров ХК "Остров Мечты" Амиран Муцоев, слова которого приводит пресс-служба, в парке планируют провести полную дезинфекцию всех аттракционов и общественных пространств.
"Гости, которые уже приобрели билеты в тематический парк на даты, совпадающие с периодом профилактики, могут сдать или поменять билеты. Для этого с адреса электронной почты, указанного при оформлении покупки, на адрес tickets@dreamisland.ru необходимо отправить письмо с указанием номера билета и просьбой об обмене или возврате", - добавили в пресс-службе.
Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась более чем на 130 стран и была 11 марта признана Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 170 тыс. человек, более 6 тыс. умерли. По данным оперативного штаба, в России зарегистрировано 93 случая инфицирования.