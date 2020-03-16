Парк "Остров мечты" в Москве закроется до 10 апреля из-за ситуации с коронавирусом

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Крупнейший в Европе крытый тематический парк "Остров мечты" в Москве закроется до 10 апреля в связи с ситуацией с коронавирусом. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе парка в понедельник.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин попросил во всех регионах страны сократить количество массовых развлекательных, спортивных и деловых мероприятий в связи с распространением коронавируса нового типа, а мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о запрете проведения до 10 апреля массовых мероприятий в зданиях с числом участников более 50 человек, а на открытом воздухе - с любым числом участников.

"Остров Мечты" встает на сторону мер предосторожности, введенных в России и мире. В связи с профилактикой коронавируса парк "Остров мечты" приостановит свою работу с 17 марта по 10 апреля 2020 года", - сказали в пресс-службе.