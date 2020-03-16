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Кинотеатры "Москино" в Москве приостанавливают работу с 17 марта

Ранее Михаил Мишустин попросил во всех регионах страны сократить количество массовых развлекательных, спортивных и деловых мероприятий из-за распространения коронавируса

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Работа кинотеатров "Москино" в столице будет приостановлена с 17 марта. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в пресс-службе "Москино".

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Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин попросил во всех регионах страны сократить количество массовых развлекательных, спортивных и деловых мероприятий в связи с распространением коронавируса нового типа, а мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о запрете проведения до 10 апреля массовых мероприятий в зданиях с числом участников более 50 человек, а на открытом воздухе - с любым числом участников.

"Москино отменяет проведение всех кинопоказов и других мероприятий до 10 апреля согласно указу мэра Москвы. Работа кинотеатров с 17 марта будет временно приостановлена", - сообщили в пресс-службе.

Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась более чем на 130 стран и была 11 марта признана Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 170 тыс. человек, более 6 тыс. умерли. По данным оперативного штаба, в России зарегистрировано 93 случая инфицирования.

Теги
Россия
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Распространение коронавируса нового типа
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