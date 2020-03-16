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Третьяковская галерея отменяет концерты, кинопоказы и групповые экскурсии

Посетители смогут сдать свои билеты обратно

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Государственная Третьяковская галерея ограничит проведение массовых мероприятий - отменяются концерты, кинопоказы, групповые экскурсии. Вернуть билеты смогут и индивидуальные посетители, сообщила ТАСС в понедельник заместитель гендиректора Третьяковки по развитию Татьяна Мрдуляш.

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Ранее мэр Москвы Сергей Собянин в связи с распространением коронавируса нового типа подписал указ о запрете проведения до 10 апреля массовых мероприятий в зданиях с числом участников более 50 человек, а на открытом воздухе - с любым числом участников. Минкультуры России также рекомендовало подведомственным учреждениям исключить проведение групповых экскурсий и прочих массовых мероприятий в музеях, отказаться от выдачи аудиогидов. Повышенное внимание министр культуры РФ Ольга Любимова призвала уделить рабочему графику пожилых сотрудников.

"Мы отменили все мероприятия, когда в зале единовременно собирается большое количество гостей. Отменены фестивальные кинопоказы, образовательные и кинопрограммы к выставкам. Мы надеемся их перенести на более поздний срок, на какой - будем следить за событиями и решать", - сказала собеседница агентства, отметив, что отменяются также концерты.

При этом вернуть билеты смогут не только те, кто планировал посетить групповую экскурсию, но также индивидуальные посетители. "Мы всячески приветствуем возврат экскурсий - это можно сделать в удобной форме онлайн, на сайте галереи. Если кто-то хочет отказаться от посещения галереи даже в одиночку, индивидуально, мы тоже предоставляем такую возможность и возвращаем билеты", - сказала Мрдуляш.

В галерее будут следить за тем, чтобы в одном пространстве находились не более 50 человек. "Конечно, мы сейчас будем принимать различные меры по ограничению количества людей, на выставках в том числе. Это будет решаться в режиме онлайн. Если мы видим где-то скопление людей, мы будем просто останавливать допуск в залы. Пока что мы видим спад посещаемости, и ситуации, когда в зале присутствуют более 50 человек, не создается", - пояснила Мрдуляш.

Безопасность сотрудников

Также в Третьяковке, согласно рекомендациям, не будут выдавать аудиогиды. "Всем пожилым сотрудникам (и не только пожилым, а всем, у кого есть проблемы со здоровьем, кто находится в группе риска), конечно же, рекомендовано оставаться дома. У нас, к счастью, есть техническая возможность давать удаленный доступ к нашим рабочим серверам", - добавила собеседница агентства.

Сотрудников, которые работают непосредственно в залах, постараются максимально обезопасить. "Здесь мы стараемся выстраивать их график и расположение таким образом, чтобы максимально их обезопасить. Также сотрудникам предоставлены индивидуальные средства защиты - перчатки, маски и антисептики", - сказала Мрдуляш.

"Мы всем желаем здоровья. Конечно же, будем следить за развитием событий и оставаться на связи с нашими посетителями. Надеемся, что и онлайн наша публика будет за нами следить и продолжать пользоваться нашими материалами, ресурсами, нашим каналом на YouTube и образовательным порталом "Лаврус", - заключила она.

Теги
Россия
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Распространение коронавируса нового типа
"Кино Окко", "Синема Парк", "Формула Кино" в Москве будут продавать по 50 билетов на сеанс
При этом он не исключается временная приостановка работы больших залов
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