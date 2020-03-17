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Распространение коронавируса нового типа

Сбежавшие из больницы в Коммунарке пациенты доставлены в медучреждение

Там они продолжат проходить необходимое лечение в соответствии со стандартом

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. В Москве пациенты, сбежавших ранее из медицинского комплекса в Коммунарке, доставлены в медицинское учреждение. Об этом сообщила во вторник пресс-служба заммэра Москвы по вопросам социального развития .

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"Пациенты, которые самовольно покинули больницу в Коммунарке, были найдены и доставлены в медицинское учреждение. Там они продолжат проходить необходимое лечение в соответствии со стандартом. Я хочу обратиться к жителям города с просьбой ответственно относиться к своему здоровью и не подвергать опасности благополучие и жизнь окружающих", - цитирует пресс-служба заммэра Москвы Анастасию Ракову.

Ситуации, когда в городе существуют серьезные риски распространения инфекции и действует режим повышенной готовности, пребывание в больнице является обязательным для тех, у кого присутствуют симптомы ОРВИ и есть основания подозревать у них наличие коронавирусной инфекции, добавила она.

Пребывание в больнице обязательно в течение 14 дней. Именно столько времени длится инкубационный период нового вируса. Выписка пациентов происходит после получения двух отрицательных тестов на коронавирус и отсутствии симптомов заболевания. Из больницы в Коммунарке было выписано уже более 50 человек. Они находились в больнице после контакта с заболевшими.

Теги
РоссияРаспространение коронавируса нового типа
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