Мосгорсуд изменил график работы до 10 апреля

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Московский городской суд изменил до 10 апреля график своей работы в связи с ситуацией с коронавирусом. Об этом ТАСС сообщили во вторник в пресс-службе суда.

"Изменен график работы Мосгорсуда. Здания для посещения открыты с 08:00 до 17:00. Такой режим установлен до 10 апреля", - сказали в пресс-службе.

Районные суды работают в прежнем графике.

Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась более чем на 130 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) пандемией. По последним данным, обобщенным ТАСС, в мире заразились почти 180 тысяч человек, почти 7 тысяч из них умерли.