{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Распространение коронавируса нового типа

Мосгорсуд изменил график работы до 10 апреля

Здания будут открыты для посещения с 08:00 до 17:00

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Московский городской суд изменил до 10 апреля график своей работы в связи с ситуацией с коронавирусом. Об этом ТАСС сообщили во вторник в пресс-службе суда.

На эту тему
Какие дополнительные меры вводит Москва из-за коронавируса

"Изменен график работы Мосгорсуда. Здания для посещения открыты с 08:00 до 17:00. Такой режим установлен до 10 апреля", - сказали в пресс-службе.

Районные суды работают в прежнем графике.

Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась более чем на 130 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) пандемией. По последним данным, обобщенным ТАСС, в мире заразились почти 180 тысяч человек, почти 7 тысяч из них умерли.

Теги
РоссияРаспространение коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Власти Москвы составят перечень рекомендаций для бизнеса по обращениям на "горячую линию"
По словам главы департамента предпринимательства и инновационного развития столицы Алексея Фурсина, за несколько недель сформируется пул схожих вопросов, и предприниматель сможет смотреть типичные рекомендации, пошагово
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС