Власти Москвы планируют проводить бизнес-миссии онлайн из-за угрозы коронавируса

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Власти Москвы планируют организовывать бизнес-миссии с зарубежными коллегами в режиме видеоконференций для предотвращения распространения коронавируса. Об этом сообщил во вторник ТАСС глава департамента предпринимательства и инновационного развития столицы Алексей Фурсин.

"Понятно, что в связи с эпидемией все страны отменили выставки, которые могут позволить позиционировать нашу продукцию на зарубежных рынках. Но мы сейчас выработали с учетом сложившейся ситуации новые подходы, фактически переводим бизнес-миссии в режим онлайн. Сейчас готовим первую бизнес-миссию, которую будем проводить в режиме видеоконференции с нашими зарубежными коллегами", - сказал он.