Власти Москвы планируют проводить бизнес-миссии онлайн из-за угрозы коронавируса

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Власти Москвы планируют организовывать бизнес-миссии с зарубежными коллегами в режиме видеоконференций для предотвращения распространения коронавируса. Об этом сообщил во вторник ТАСС глава департамента предпринимательства и инновационного развития столицы Алексей Фурсин.
"Понятно, что в связи с эпидемией все страны отменили выставки, которые могут позволить позиционировать нашу продукцию на зарубежных рынках. Но мы сейчас выработали с учетом сложившейся ситуации новые подходы, фактически переводим бизнес-миссии в режим онлайн. Сейчас готовим первую бизнес-миссию, которую будем проводить в режиме видеоконференции с нашими зарубежными коллегами", - сказал он.
Фурсин рассказал, что в настоящее время департамент, наряду с другими отраслевыми столичными департаментами, разрабатывает предложения по выходу из нестабильной экономической ситуации, которая сложилась из-за распространения коронавируса.
Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась более чем на 130 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 170 тыс. человек, около 7 тыс. умерли. В России зарегистрировано 93 случая инфицирования.