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Распространение коронавируса нового типа

Детсады Москвы после 21 марта продолжат обычный режим работы со свободным посещением

Ранее заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова отмечала, что "не у всех есть возможность сидеть с ребенком дома или оставить его с бабушками или нянями"

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Детские сады Москвы в период с 21 марта по 12 апреля включительно продолжат работу в обычном режиме, решение о посещении их детьми останется на усмотрение родителей. Такое разъяснение дали во вторник ТАСС в столичной мэрии.

"Детские сады будут работать в обычном режиме, но сохранится свободное посещение", - сказал собеседник агентства.

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Ранее заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова сообщила журналистам, что занятия в школах города будут отменены с 21 марта по 12 апреля включительно. "Со следующей недели школы закрываются, но, конечно, мы понимаем, что не у всех есть возможность сидеть с ребенком дома или оставить его с бабушками или нянями. Поэтому по запросам родителей в 1-4 классах откроются дежурные группы численностью до 12 человек", - сказала она. При этом, перед началом уроков у детей будут измерять температуру, сами помещения школ будут регулярно дезинфицироваться. Ракова также подчеркнула, что в дошкольных группах сохранится свободное посещение.

Кроме того, в мэрии напомнили, что, согласно приказу столичного департамента образования и указу мэра Сергея Собянина, до особого распоряжения в образовательных учреждениях отменены занятия по программе "Московское долголетие" и досуговые мероприятия численностью участников более 50 человек.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин попросил во всех регионах страны сократить количество массовых развлекательных, спортивных и деловых мероприятий в связи с распространением коронавируса, а мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о запрете проведения до 10 апреля массовых мероприятий в зданиях с числом участников более 50 человек, а на открытом воздухе - с любым числом участников.

Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась более чем на 130 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 170 тыс. человек, около 7 тыс. умерли. По данным оперативного штаба, в России зарегистрированы 93 случая инфицирования, 53 из них - в Москве.

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Распространение коронавируса нового типа
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