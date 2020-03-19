В Москве не планируют закрывать крупные рынки из-за коронавируса

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Власти Москвы не планируют ограничивать работу крупных рынков из-за ситуации с коронавирусом, сообщил ТАСС в четверг руководитель столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

"Крупные рынки, продовольственные магазины и супермаркеты продолжают работу. Информация об их закрытии не соответствует действительности", - сказал Немерюк.

По последним данным, в Москве выявлено 86 случаев заражения коронавирусом. Одна женщина, у которой тест на вирус оказался положительным, умерла от пневмонии на фоне целого ряда хронических заболеваний, сообщили в оперативном штабе.

Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась более чем на 140 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. В мире заразились свыше 210 тыс. человек, около 8,5 тыс. умерли. В России зарегистрировано 147 случаев инфицирования. Для информирования о ситуации в РФ правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф.