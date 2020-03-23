{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Распространение коронавируса нового типа

Более 120 тыс. человек в Москве обратились на горячую линию по поводу коронавируса

Из них 20 тыс. оставили заявки на получение больничных листов

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Более 120 тыс. человек обратились на горячую линию департамента здравоохранения Москвы с вопросами о коронавирусе, 20 тыс. из них оставили заявки на получение больничных листов. Об этом сообщается на сайте столичной мэрии.

На эту тему
Новые меры властей Москвы против распространения коронавируса

"На данный момент у нас есть анкеты более 45 тыс. человек, прибывших из стран с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией. Они позвонили нам на горячую линию и сообщили о своем прибытии. Мы настоятельно просим москвичей делать это, потому что так мы сможем оперативно связаться с человеком из группы риска в случае необходимости. Всего на специальную горячую линию по разным вопросам обратились уже более 120 тыс. человек", - приводятся на сайте слова заммэра столицы Анастасии Раковой.

В колл-центрах работают более 400 специалистов. Это медики, которые оформляют больничные листы, и сотрудники офисов "Мои документы", которые принимают звонки и развозят документы по домам. Для работы с заявителями все работники проходят предварительное обучение. Занятия ведут тренеры учебного центра "Мои документы".

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 150 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 320 тыс. человек, зафиксировано более 14 тыс. смертельных исходов. В России зарегистрировано 438 случаев заражения, 17 человек уже выписаны. Для информирования о ситуации в РФ правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф.

 

Теги
РоссияРаспространение коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
В Москве назначили нового начальника Объединения административно-технических инспекций
Им стал Александр Ларин
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС