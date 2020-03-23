Более 120 тыс. человек в Москве обратились на горячую линию по поводу коронавируса

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Более 120 тыс. человек обратились на горячую линию департамента здравоохранения Москвы с вопросами о коронавирусе, 20 тыс. из них оставили заявки на получение больничных листов. Об этом сообщается на сайте столичной мэрии.

"На данный момент у нас есть анкеты более 45 тыс. человек, прибывших из стран с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией. Они позвонили нам на горячую линию и сообщили о своем прибытии. Мы настоятельно просим москвичей делать это, потому что так мы сможем оперативно связаться с человеком из группы риска в случае необходимости. Всего на специальную горячую линию по разным вопросам обратились уже более 120 тыс. человек", - приводятся на сайте слова заммэра столицы Анастасии Раковой.

В колл-центрах работают более 400 специалистов. Это медики, которые оформляют больничные листы, и сотрудники офисов "Мои документы", которые принимают звонки и развозят документы по домам. Для работы с заявителями все работники проходят предварительное обучение. Занятия ведут тренеры учебного центра "Мои документы".

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 150 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 320 тыс. человек, зафиксировано более 14 тыс. смертельных исходов. В России зарегистрировано 438 случаев заражения, 17 человек уже выписаны. Для информирования о ситуации в РФ правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф.