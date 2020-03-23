{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Распространение коронавируса нового типа

Объем покупок в музеях и кинотеатрах Москвы с 16 марта снизился более чем вдвое

Объем покупок в денежном выражении в музеях столицы уменьшился на 69%

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Столичные музеи и кинотеатры зафиксировали более чем в два раза меньший объем покупок в денежном выражении с 16 по 22 марта, чем за аналогичный период в прошлом году. Об этом говорится в исследовании IT-компании "Платформа ОФД", которое находится в распоряжении ТАСС.

На эту тему
Новые меры властей Москвы против распространения коронавируса

"Кинотеатры - средний чек покупки 535 руб., на 2% ниже, чем в прошлом году в то же время. Объем покупок в денежном выражении - снизился на 59%", - говорится в исследовании о столичных кинотеатрах.

По данным исследования, объем покупок в денежном выражении в музеях Москвы снизился на 69%. Средний чек покупки составил 695 рублей, что на 13% ниже, чем в прошлом году.

По России также наблюдается снижение объема продаж в культурных заведениях. Объем покупок в денежном выражении в российских кинотеатрах сократился на 42%, а средний чек покупки - на 5% и составил 390 рублей. В то же время объем покупок в российских музеях снизился на 34%. Сумма среднего чека покупки упала на 3%, до 550 рублей.

IT-компания "Платформа ОФД" является крупнейшим оператором фискальных данных, ежедневно обрабатывает по 40 млн кассовых чеков с более чем 900 тыс. онлайн-касс по всей стране.

Мэр Москвы Сергей Собянин 16 марта в связи с распространением коронавируса нового типа подписал указ о запрете проведения в зданиях до 10 апреля массовых мероприятий с числом участников более 50 человек. Минкультуры России также рекомендовало подведомственным учреждениям исключить проведение массовых мероприятий и по возможности представлять проекты в онлайн-режиме.

Теги
РоссияРаспространение коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Число покупок в московских аптеках за неделю выросло на 19%
Количество покупок в аптеках Петербурга при этом выросло на 3%
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС