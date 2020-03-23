Объем покупок в музеях и кинотеатрах Москвы с 16 марта снизился более чем вдвое

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Столичные музеи и кинотеатры зафиксировали более чем в два раза меньший объем покупок в денежном выражении с 16 по 22 марта, чем за аналогичный период в прошлом году. Об этом говорится в исследовании IT-компании "Платформа ОФД", которое находится в распоряжении ТАСС.

"Кинотеатры - средний чек покупки 535 руб., на 2% ниже, чем в прошлом году в то же время. Объем покупок в денежном выражении - снизился на 59%", - говорится в исследовании о столичных кинотеатрах.

По данным исследования, объем покупок в денежном выражении в музеях Москвы снизился на 69%. Средний чек покупки составил 695 рублей, что на 13% ниже, чем в прошлом году.

По России также наблюдается снижение объема продаж в культурных заведениях. Объем покупок в денежном выражении в российских кинотеатрах сократился на 42%, а средний чек покупки - на 5% и составил 390 рублей. В то же время объем покупок в российских музеях снизился на 34%. Сумма среднего чека покупки упала на 3%, до 550 рублей.

IT-компания "Платформа ОФД" является крупнейшим оператором фискальных данных, ежедневно обрабатывает по 40 млн кассовых чеков с более чем 900 тыс. онлайн-касс по всей стране.

Мэр Москвы Сергей Собянин 16 марта в связи с распространением коронавируса нового типа подписал указ о запрете проведения в зданиях до 10 апреля массовых мероприятий с числом участников более 50 человек. Минкультуры России также рекомендовало подведомственным учреждениям исключить проведение массовых мероприятий и по возможности представлять проекты в онлайн-режиме.