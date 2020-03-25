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Закрывшиеся московские кинотеатры "Каро" вернут зрителям деньги за билеты

О временной приостановке кинопоказов также сообщили кинотеатры объединенной сети, куда входят "Кино Окко", "Синема Парк" и "Формула Кино"

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Кинотеатры сети "Каро", которые временно приостанавливают деятельность в Москве в связи с соответствующим указом мэра столицы Сергея Собянина, вернут зрителям деньги за ранее приобретенные билеты, об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании.

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Ранее в среду на портале мэра и правительства столицы был опубликован указ, предписывающий временно закрыть кинотеатры, ночные клубы, развлекательные центры и детские игровые комнаты. Такое поручение накануне дала вице-премьер РФ Татьяна Голикова, возглавляющая федеральный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

"В связи с распространением коронавируса COVID-19 и в соответствии с указом мэра Москвы сеть кинотеатров "Каро" приостанавливает деятельность всех своих кинотеатров в Москве на период карантина <…> Средства за ранее приобретенные билеты будут возвращены автоматически", - сказали в "Каро".

Как уточнили в пресс-службе, руководство продолжает отслеживать ситуацию в других регионах и предпринимает все необходимые меры по обеспечению эпидемиологической безопасности зрителей.

О временной приостановке коммерческих кинопоказов в связи с указом мэра также сообщили корреспонденту ТАСС в пресс-службе кинотеатров объединенной сети, куда входят "Кино Окко", "Синема Парк" и "Формула Кино".

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