Какие новые меры приняли власти Москвы в связи с коронавирусом

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о новых мерах, которые принимаются в столице в связи с распространением коронавируса. Об этом Собянин сообщил в своем блоге.
Он напомнил, что с 26 марта порядка 1,9 млн пожилых и хронически больных москвичей обязаны соблюдать домашний режим самоизоляции. Этот режим продлится до 14 апреля, кроме того, вводятся следующие ограничения:
- будут закрыты кинотеатры, детские игровые комнаты и развлекательные центры, а также городские библиотеки и учреждения культурно-досугового типа;
- в ТРЦ, в частности, должны быть закрыты фитнес-клубы, боулинги, катки и аквапарки. При этом магазины, банки и службы быта остаются открытыми;
- будет приостановлена деятельность ночных клубов и других развлекательных и досуговых заведений;
- бесплатный проезд в общественном транспорте для москвичей старше 65 лет и с хроническими болезнями, а также для студентов будет приостановлен;
- стоматологические кабинеты будут оказывать только экстренную помощь, например только при острой боли;
- офисы "Мои документы" будут работать по предварительной записи. В них будут оказывать только те услуги, которые невозможно получить в электронном виде;
- вводится запрет на курение кальянов в кафе, ресторанах и барах;
- проведение любых культурных, развлекательных, спортивных, выставочных мероприятий временно приостанавливается в помещениях и под открытым небом.