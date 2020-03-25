Какие новые меры приняли власти Москвы в связи с коронавирусом

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о новых мерах, которые принимаются в столице в связи с распространением коронавируса. Об этом Собянин сообщил в своем блоге.

Он напомнил, что с 26 марта порядка 1,9 млн пожилых и хронически больных москвичей обязаны соблюдать домашний режим самоизоляции. Этот режим продлится до 14 апреля, кроме того, вводятся следующие ограничения: