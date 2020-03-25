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Распространение коронавируса нового типа

Какие новые меры приняли власти Москвы в связи с коронавирусом

© Владимир Гердо/ТАСС
Мэр Москвы Сергей Собянин напомнил, что с 26 марта порядка 1,9 млн пожилых и хронически больных москвичей обязаны соблюдать домашний режим самоизоляции

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о новых мерах, которые принимаются в столице в связи с распространением коронавируса. Об этом Собянин сообщил в своем блоге.

Он напомнил, что с 26 марта порядка 1,9 млн пожилых и хронически больных москвичей обязаны соблюдать домашний режим самоизоляции. Этот режим продлится до 14 апреля, кроме того, вводятся следующие ограничения:

  • будут закрыты кинотеатры, детские игровые комнаты и развлекательные центры, а также городские библиотеки и учреждения культурно-досугового типа;
  • в ТРЦ, в частности, должны быть закрыты фитнес-клубы, боулинги, катки и аквапарки. При этом магазины, банки и службы быта остаются открытыми; 
  • будет приостановлена деятельность ночных клубов и других развлекательных и досуговых заведений;
  • бесплатный проезд в общественном транспорте для москвичей старше 65 лет и с хроническими болезнями, а также для студентов будет приостановлен;
  • стоматологические кабинеты будут оказывать только экстренную помощь, например только при острой боли;
  • офисы "Мои документы" будут работать по предварительной записи. В них будут оказывать только те услуги, которые невозможно получить в электронном виде;
  • вводится запрет на курение кальянов в кафе, ресторанах и барах;
  • проведение любых культурных, развлекательных, спортивных, выставочных мероприятий временно приостанавливается в помещениях и под открытым небом.
Теги
Собянин, Сергей СеменовичРоссияРаспространение коронавируса нового типа
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