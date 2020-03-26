Продовольственные рынки и продуктовые торговые сети Москвы продолжат работу

Ранее был опубликован указ мэра Москвы Сергея Собянина о временном закрытии ресторанов, кафе, баров, а также непродовольственных магазинов в столице на период с 28 марта по 5 апреля.

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Продуктовые магазины, в том числе расположенные в торговых центрах, а также все продовольственные рынки Москвы продолжат свою работу в "выходную" неделю, сообщил ТАСС в четверг руководитель столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

"Все продовольственные магазины, в том числе расположенные в торговых центрах столицы, продолжат работать. Также остаются открытыми продовольственные рынки Москвы", - сказал Немерюк.

Он уточнил, что с 28 марта по 5 апреля будет приостановлена работа ресторанов, кафе, баров и других мест общественного питания, в том числе расположенных в торговых центрах.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 150 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились свыше 457 тыс. человек, зафиксировано более 21 тыс. смертельных исходов. В России зарегистрировано 840 случаев заражения, 38 человек вылечились и выписаны из больниц, два человека умерли. Новые 182 случая заражения коронавирусом в России зафиксированы в 18 регионах страны, причем 136 случаев отмечены в Москве. Таким образом, число заразившихся коронавирусом в Москве возросло с 410 до 546. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.