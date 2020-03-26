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Распространение коронавируса нового типа

Парк Горького в Москве закрылся из-за ситуации с коронавирусом

Ограничения будут действовать по 5 апреля
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© Артем Геодакян/ТАСС

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Парк Горького в Москве закрылся в Москве, все развлекательные мероприятия отменены из-за ситуации с новой коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе парка.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своем блоге, что крупные парки в столице закроют для посещения с 28 марта по 5 апреля, в том числе будет ограничено посещение ВДНХ, ЦПКиО им. Горького, музея-заповедника "Царицыно", музея-заповедника "Коломенское", парка "Зарядье", музея-усадьбы "Кусково", парка культуры и отдыха "Сокольники.

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"Мы внимательно следим за новостями и ситуацией в Москве и в мире, связанной с распространением коронавируса. Парк Горького предпринял все необходимые меры по предотвращению распространения этой инфекции. Однако настал тот момент, когда необходимо закрыть парк, чтобы защитить вас - наших посетителей и снизить уровень угрозы для вашего здоровья", - сказали в пресс-службе.

Там уточнили, что в настоящее время закрыты территории партера, Нескучного сада, "Музеона" и Воробьевых гор, входящих в состав Парка Горького. Не работают "Зеленая школа", музей Парка Горького и смотровая площадка, сувенирный магазин, лекторий, Nike Box MSK, вернисаж в "Музеоне", все развлекательные мероприятия отменены.

"Дирекция Парка Горького просит всех с понимаем отнестись к подобным мерам. Берегите себя и своих близких. Об открытии Парка Горького будет сообщено дополнительно в социальных сетях и на официальном сайте", - заключили в пресс-службе.

Как уточнил в своем блоге Собянин, объявленные ранее семь выходных дней с 28 марта по 5 апреля являются серьезной мерой для предотвращения распространения инфекции COVID-19. Поэтому в столице принят ряд дополнительных мер, чтобы усилить этот эффект и максимально использовать предоставленную возможность. Также 28 марта по 5 апреля 2020 года вводятся дополнительные ограничения на функционирование предприятий и организаций с массовым посещением людей.

О коронавирусе

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 150 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились свыше 457 тыс. человек, зафиксировано более 21 тыс. смертельных исходов. В России зарегистрировано 840 случаев заражения, 38 человек вылечились и выписаны из больниц, два человека умерли. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
РоссияРаспространение коронавируса нового типа
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