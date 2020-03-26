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Распространение коронавируса нового типа

В Москве проводят проверки транспорта на соблюдение требований профилактики коронавируса

В частности, дано предписание о недопуске к работе водителей с проявлениями острых респираторных инфекций, рекомендовано обеспечение масками водителей

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Столичное управление Роспотребнадзора проводит выборочные проверки городского транспорта Москвы, а также операторов каршеринга и такси на соблюдение предписаний по профилактике коронавируса. Об этом говорится в сообщении пресс-службы управления.

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"Проводятся выборочные проверки по исполнению выданных предписаний. <...> Всего проверено около 250 объектов транспорта и транспортной инфраструктуры", - говорится в сообщении.

Уточняется, что сотрудникам Департамента транспорта, ГУП "Московский метрополитен", ГУП "Мосгортранс", операторам каршеринга, таксомоторным кампаниям и агрегаторам даны предписания об обеспечении водителей дезинфицирующими средствами, кожными антисептиками для обработки рук, проведении проветривания, влажной уборки салона и профилактической дезинфекции ручек дверей, поручней, подлокотников кресел (в междугородних автобусах также откидных столиков, пряжек ремней безопасности, персональных панелей управления, частей спинок).

Дано предписание о недопуске к работе водителей с проявлениями острых респираторных инфекций, рекомендовано обеспечение масками водителей.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 150 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились свыше 457 тыс. человек, зафиксировано более 21 тыс. смертельных исходов. В России зарегистрировано 840 случаев заражения, 38 человек вылечились и выписаны из больниц, два человека умерли. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

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Распространение коронавируса нового типа
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