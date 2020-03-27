Власти Москвы призвали предприятия освободить сотрудников от работы на неделю

"Мне хотелось бы обратиться к руководителям промышленных предприятий города: кто может позволить своему предприятию не работать - предоставьте большей части сотрудников выходную неделю", - сказал он, добавив, что в случае отсутствия возможности остановить завод необходимо соблюдать меры предосторожности по дезинфекции и скоплению людей.

Кроме того, Прохоров призвал предприятия предоставить недельные выходные сотрудникам предпенсионного возраста. "Отдельно подчеркну, что бизнес, который должен приостановить свою деятельность в связи с распоряжениями мэра Москвы и правительства страны, не должен работать", - сказал он, подчеркнув, что только такие меры позволят сдержать распространение коронавирусной инфекции.

По словам Прохорова, средние и крупные столичные предприятия, которые работают в стандартные выходные дни и праздники, на неделе с 30 марта по 3 апреля продолжат работу. "Мы понимаем, что предприятия, которые производят пищевую продукцию, напитки, упаковку для пищевых, фармацевтических и других работающих производств, остановить нельзя. Это относится и к производствам лекарственных препаратов, нефтепродуктов, косметических продуктов, химических веществ, а также к тем предприятиям, которые занимаются утилизацией и переработкой отходов", - заключил он.