В московских судах с 28 марта по 5 апреля будут работать дежурные судьи

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Дежурные судьи будут работать в московских судах общей юрисдикции с 28 марта по 5 апреля. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе Мосгорсуда.
"В судах общей юрисдикции Москвы будут работать дежурные судьи и сотрудники аппарата в том количестве, которое будет достаточно для функционирования суда с учетом конкретных обстоятельств", - сказала представитель суда.
Ранее президент России Владимир Путин объявил, что следующая неделя в РФ будет нерабочей, однако зарплаты будут сохранены. Такой режим не коснется государственных органов, фондов, госслужащих, организаций, связанных с промышленностью и продуктами питания, а также аптечных и медицинских организаций. Также выходные не коснутся организаций, выполняющих неотложные работы.
Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в центральной части Китая, позднее распространилась более чем на 150 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией.