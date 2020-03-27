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Распространение коронавируса нового типа

В московских судах с 28 марта по 5 апреля будут работать дежурные судьи

Также в Мосгорсуде отметили, что будут работать сотрудники аппарата в том количестве, которое будет достаточно для функционирования суда

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Дежурные судьи будут работать в московских судах общей юрисдикции с 28 марта по 5 апреля. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе Мосгорсуда.

"В судах общей юрисдикции Москвы будут работать дежурные судьи и сотрудники аппарата в том количестве, которое будет достаточно для функционирования суда с учетом конкретных обстоятельств", - сказала представитель суда.

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Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в центральной части Китая, позднее распространилась более чем на 150 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией.

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РоссияРаспространение коронавируса нового типа
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Распространение коронавируса нового типа
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