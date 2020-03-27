В московских судах с 28 марта по 5 апреля будут работать дежурные судьи

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Дежурные судьи будут работать в московских судах общей юрисдикции с 28 марта по 5 апреля. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе Мосгорсуда.

"В судах общей юрисдикции Москвы будут работать дежурные судьи и сотрудники аппарата в том количестве, которое будет достаточно для функционирования суда с учетом конкретных обстоятельств", - сказала представитель суда.