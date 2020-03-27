В Москве за три дня зафиксировали 16 загораний сухой травы

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. МЧС зафиксировали 16 случаев загорания сухой растительности на территории Москвы за три дня. Об этом в пятницу на пресс-конференции в ТАСС сообщил замначальника ГУ МЧС России по Москве - начальник управления надзорной деятельности и профилактической работы Максим Комаров.

"Только за три дня на территории города произошло 16 загораний сухой растительности", - сказал он.

По данным МЧС, огонь не перешел на постройки, люди также не пострадали.

Ранее сообщалось, что только в четверг, 26 марта, работниками нацпарка "Лосиный остров" было обнаружено шесть источников возгорания. Пять из них были потушены силами работников парка, один, который произошел на территории бывшего арсенала, ликвидирован пожарными ГУ МЧС РФ по Москве. Горела в основном сухая трава. "Пять пожаров, предположительно, осуществила группа подростков, поджигая сухую траву. Сотрудники "Лосиного острова" проводят работу по розыску нарушителей", - отметили в пресс-службе нацпарка.