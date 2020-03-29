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Распространение коронавируса нового типа

Порядок выдачи спецпропусков для передвижения по Москве будет определен отдельно

До публикации соответствующего акта спецпропуска для передвижения по городу не требуются

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Порядок выдачи и вид спецпропусков для передвижения по Москве будет определен отдельно. Об этом сообщается в воскресенье в официальном Telegram-аккаунте регионального оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

"Спецпропуска из пункта 9.3 указа, их вид, порядок выдачи, способ получения будет определен отдельным актом правительства Москвы. До его публикации спецпропуска для передвижения по городу не требуются", - говорится в сообщении.

Ранее домашний режим самоизоляции был введен в Москве из-за коронавируса, он начнет действовать с понедельника. Режим самоизоляции вводится для всех жителей Москвы независимо от возраста.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась на 160 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились более 630 тыс. человек, зафиксировано почти 30 тыс. смертельных исходов. В России зарегистрировано 1534 случая заражения. По данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, выздоровели 64 человека, умерли восемь пациентов. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
РоссияРаспространение коронавируса нового типа
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