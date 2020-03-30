Торговые сети продолжат работать в обычном режиме в период самоизоляции в Москве

При этом в X5 Retail Group ("Пятерочка", "Перекресток" и "Карусель") отметили, что уточняют все детали по правилам организации работы и логистики у правительства Москвы.

"Магазины крупнейших федеральных сетей, входящих в АКОРТ и осуществляющих торговлю продуктами и товарами первой необходимости, работают в стандартном режиме и с учетом всех требований, направленных на предотвращение распространения коронавирусной инфекции", - сказали в Ассоциации компаний розничной торговли.

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Торговые сети продолжат работать в обычном режиме в период действия режима самоизоляции в Москве. Об этом ТАСС сообщили представители сетей и в АКОРТ.

"Metro в России продолжает свою работу с 28 марта по 5 апреля как оптовый поставщик продуктов питания и товаров первой необходимости для населения страны. При этом компания уделяет первостепенное внимание безопасности сотрудников и клиентов, обеспечению высокого уровня качества товаров, труда и коммуникации. Metro ежедневно пересматривает и расширяет профилактические меры, которые призваны повысить уровень безопасности в торговых центрах до максимально возможного в текущей ситуации", - отметили в компании. Так, все сотрудники торговых центров и доставки обязаны носить маски и перчатки, работать и находиться во время обеда на расстоянии не менее 1,5 м друг от друга. Сотрудники кассовой зоны обеспечены широкими защитными экранами, которые отделяют рабочее места кассира от потока клиентов. В прикассовой зоне, в том числе в зоне самообслуживания, нанесена специальная разметка для сохранения дистанции между покупателями. Работает оповещение по аудио- и видео-связи с рекомендацией соблюдать необходимую дистанцию. Персонал, задействованный в дезинфекции, прошел дополнительное обучение.

В "Магните" для обеспечения дополнительных мер санитарной обработки магазинов вводится перерыв в работе с 14.00 до 14:30 в магазинах "у дома" и дрогери. "Мы продолжаем клеить в торговых точках напольные разметки для покупателей, чтобы посетители могли ориентироваться на стикеры и обеспечить соблюдение безопасной дистанции между другими клиентами. Также мы продолжаем установку специальных защитных пластиковых экранов на кассах по всей географии сети", - отметили в компании.

"Лента" предлагает своим покупателям оказать помощь пожилым соседям и людям, нуждающимся в поддержке на фоне коронавируса. Компания уже получила более тысячи заявок от волонтеров и рассчитывает на увеличение их числа. В рамках поддержки пожилых покупателей компания, также как "Пятерочка" и Billa, выделила часы обслуживания и специальные кассы для людей, находящихся в группе риска. Сеть "Перекресток" ранее запустила в помощь пожилым людям сервис для заказа продуктов по телефону и их самовывоза из супермаркета.

Необычный режим непродуктового ретейла

Группе "М.Видео - Эльдорадо" в условиях критичной эпидемиологической обстановки и действующих законодательных норм пришлось перестроить все процессы таким образом, чтобы люди оставались дома, но при этом имели доступ к социально-важным товарам, к которым относится и техника. Так, в магазинах "М.Видео" и "Эльдорадо" любую покупку можно заказать и оплатить онлайн, забрать, например, с помощью бесконтактной курьерской доставки.

Магазины компании до 5 апреля будут работать как точки выдачи интернет-заказов или мини-склады (dark stores), если иное не определено локальными нормативными актами, в торговые залы магазинов вход при этом закрыт. "М.Видео" и "Эльдорадо" также временно приостанавливает оказание сервисных услуг - установку и настройку оборудования, чтобы снизить число социальных контактов.

"Мы увеличили число логистических партнеров и сотрудников службы доставки, контактных центров, специалисты которых помогают уточнять детали заказов и отвечать на вопросы клиентов, тем не менее, просим отнестись с пониманием к возможным задержкам", - отметили в компании.