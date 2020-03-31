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Пандемия коронавируса нового типа

Самозанятые должны соблюдать в Москве домашний режим

Власти города отметили, что если организованная самозанятыми деятельность не подпадает под требование о приостановке, то работа может быть продолжена

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Самозанятые, как и другие граждане, должны в настоящий момент в Москве соблюдать домашний режим для нераспространения эпидемии коронавируса. Об этом сообщил во вторник ТАСС первый заместитель руководителя аппарата мэра и правительства Москвы, руководитель столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

На вопрос ТАСС, будут ли распространяться новые меры ограничения по передвижению в Москве на самозанятых предпринимателей, он ответил утвердительно. "Сидят дома", - отметил собеседник агентства. При этом он пояснил, что если организованная самозанятыми деятельность не подпадает под требование о приостановке, например, бакалейная лавка, то работа может быть продолжена.

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Режим самозанятых появился в РФ как пилотный проект, с 1 января 2019 года он заработал в Москве, Татарстане, Московской и Калужской областях. С 2020 года этот режим доступен в 23 российских регионах. Он предусматривает, что граждане, оказывающие платные услуги без привлечения наемных работников, должны отчислять в бюджет только 4% от суммы своего дохода при работе с физическими лицами и 6% при работе с компаниями. По последним данным, налоговый режим используют около 550 тыс. человек.

Ограничения в столице

Согласно указу мэра Москвы, опубликованному 29 марта, граждан обязуют не покидать места проживания и пребывания, за исключением случаев обращения за экстренной или неотложной медпомощью и случаев иной прямой угрозы жизни и здоровью. Также не ограничено перемещение к месту и от места осуществления деятельности и работы. Также не ограничено оказание транспортных услуг и услуг доставки, разрешено следование к ближайшему месту приобретения товаров и услуг, реализация которых не ограничена. Кроме того, владельцы домашних животных могут выгуливать их на расстоянии, не превышающем 100 м от места проживания, разрешен и вынос отходов в ближайшее место их накопления.

При этом установленный домашний режим не ограничивает права граждан приезжать или уезжать из Москвы, но без веской причины передвигаться по городу нельзя. Меры за нарушение введенных в связи с распространением коронавируса ограничений еще не определены, столичное правительство примет соответствующие решения в ближайшие время.

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